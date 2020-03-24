شكرا لقرائتكم عنتر: علي ماهر جعل مني أفضل لاعب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عنتر لاعب الزمالك أنه لم يكن يشارك مع الأسيوطي تحت قيادة أبو العنين شحاتة، ولكن مع قدوم أيمن المزين لتولي القيادة الفنية اعتمد علي بشكل أساسي.

تابع عنتر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن محمود الأسيوطي طالب علي ماهر بالاهتمام به باعتاره من اللاعبين المميزين، مشيرا إلى أن ماهر طالبه بالاعتماد على قدمه اليسرى.

أكد على ان عدم تعلمه أساسيات الكرة والتكتيك في الصغر فرق معه ، ولكن علي ماهر جعل منه أفضل لاعب في مصر، مشيرا إلى أن محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي أول من توقع بأن يكون واحدا من أهم لاعبي الكرة في مصر.