شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: أمي تعبت معايا كتير علشان ابقى لاعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أنه عاني حتى بات لاعباً في الفريق الأول .

وقال رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 أنه والدته عانت بشدة من ذ أن كنت ناشئ بالأهلي خاصة وأنها كانت تتوجه من بولاق الى مدينة نصر وتحملت مسئولية تواجدى بالنادي خلال الفترة الأولي.

أضاف العفيجي أنه كان يتمنى أن يكون والده حياً خاصة وانه توفى وأنا في سن 13 عاماً وهو كان من أشد المساندين لي خلال الفترة نفسها.

وسرد مضان صبحي حديثه مع والدته والتي دائماً تؤكد له كيف تحاملت على نفسها بسبب صعوبة مشوار الأهلي حتى أنه يداعبها أيوة انا عرفت انتي تعبتي قد ايه.