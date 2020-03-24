شكرا لقرائتكم شوقي: حذرت احمد فتحي من الانضمام لهذا النادي.. واكرامي اتخذ قرار سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ايمن شوقي لاعب الاهلي السابق انه حًذر احمد فتحي من الانضمام لفريق ام صلال في قطر . واضاف شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان فتحي اتخذ قرار من وجهة نظري غير موفق للتواجد في الدوري القطري لضعف المنافسه . واكمل ان شريف اكرامي اتخذ قرار جرئ بالرحيل عن الاهلي نظرا لتألق محمد الشناوي و قدرته على العطاء داخل الملعب خلال الفترة القادمة وامامه الكثير ليقدمه في ملاعب كرة القدم

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