شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: نيمار نجمي المفضل وقديما الظاهرة رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أن البرازيلي نيمار داسيلفا نجمه المفضل عالمياً.

وقال رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 ان مهارات نيمار تستفزني، مشدداً على أن الظاهرة رونالدو هو لاعبه المفضل من النجوم المعتزلين.

وشدد رمضان صبحي أنه يرى نيمار أفضل لاعب في العالم حالياً ويستمتع بمهاراته في المباريات المقبلة.