شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد يسأل عنها شوقي غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في أولمبياد طوكيو المقبلة يسأل عنها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.
وقال رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 قرار المشاركة يعود الى مدرب المنتخب لأنه في النهاية أمر يتعلق بالفنيات ومدى حاجته لأي لاعب مشددًا على أن غريب ربما يعتمد على اللاعبين الكبار وربما لا وبالتالي فإنه من غير المنطقى الحديث عن الأمر.
وقال العفيجي أنه وصلاح كانا على تواصل خلال الفترة التي تواجد بها في إنجلترا وأن علاقته قوية بالنجم المصري.
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