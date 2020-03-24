شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: علاقتي بمصطفى محمد مش تمثيل في المنتخب الأويمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أن علاقته بمصطفى محمد مهاجم الزمالك ليست تمثيل كما يعتقد البعض.

وقال رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 أن علاقته قوية بمصطفى محمد وجميع لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي مشددا على ان اللاعبين كانوا يتجمعون بغرفتي قبل التدريب كل يوم وعلاقتنا كانت مميزة للغاية وتعاهدنا أن نقدم أكبر مجهود حتى نقنع الجماهير بأحقيتنا في التواجد بالأولمبياد.

وقال ان الحضور الجماهيري كان له دور إيجابي خلال فعاليات البطولة التي احتشد فيها الجمهور بالشكل الأكبر في المباريات الفاضلة.