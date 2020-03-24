شكرا لقرائتكم ايمن شوقي : لم اتلقى عروض اي عرض من الاهلي لتولي منصب.. و فايلر متميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد ايمن شوقي لاعب الاهلي السابق انه لم يتلقي اي عرض من إدارة النادي لتلقي اي منصب خلال الفترة السابقة

واضاف شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان النادي الاهلي يقدم آداء مميز هذا الموسم تحت قيادة فايلر لكن الدور الكبير على لاعبي الفريق داخل الملعب .

Advertisements

واكمل ان فايلر تعرف على جميع اللاعبين واستقر على التشكيلة الاساسيه في خوض المباريات ، والفترة الحالية هي الاهم منذ اربع سنوات ماضيه من حيث تواجد جهاز فني ولاعبين مميزين.