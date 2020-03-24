شكرا لقرائتكم الغندور: الزمالك لا يهتم بالتعاقد مع أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لم تصله عروضا للتعاقد معه، مشيرا إلى أنه لا يرفض العروض التي تصله ولن يبقى مع الزمالك طول الوقت.
قال الغندور في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، كارتيرون لن يغلق الباب أمام أي نادي يرغب في التعاقد معه إلا بعد التوقيع مع الزمالك وهذه رغبته الأولى، مطالبا نادي الزمالك بسرعة تجديد عقده.
تابع: الزمالك لا يهتم بالتعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي في الوقت الراهن، رغم اقتراب عقده من الانتهاء مع فريقه بنهاية الموسم الحالي ، مشيرا إلى أن مسئولي القلعة البيضاء لا يخططون للتعاقد مع الجوكر، وكل ما يقال عن التفاوض معه لا أساس له من الصحة.
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