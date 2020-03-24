شكرا لقرائتكم عنتر: دوري مراكز الشباب نقطة تحول في مشواري الكروي.. و185 أول راتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عنتر لاعب الزمالك أن بدايته مع الكرة كانت في بترول أسيوط في سن 12 عام، حيث بدأ مسيرته مع الكرة باللعب في الشارع مع أبناء قريته ثم الانتقال لبترول أسيوط عن طريق أحد أقاربه، مشيرا إلى أنه قضى 5 سنوات في صفوف البترول.

قال عنتر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، شعرت أن الكرة لا تجلب همها وكنت أقطع 3 ساعات ونصف يوميا للذهاب إلى نادي بترول أسيوط لذا قررت ترك الكرة، في سن 17 عام وكنت أحصل على 185 جنيه راتب من النادي آنذاك وكنت أتحمل أضعافهم في سبيل أن ألعب كرة القدم وكان يساعدني والدي وأعمامي.

أردف: خلال فترة ابتعادي عن الكرة أقيم دوري مراكز الشباب ولعبت في صفوف مركز شباب أبو تيج وحصلنا على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، ولعبت المباراة الثالث والرابع ومن وقتها كان الأمر نقلة في حياتي، خاصة أنني سجلت هدفا من نصف الملعب من ثلاث لمسات فقط، وبعد العودة إلى بلدي استمرت لعب الكرة في الشارع حتى 23 سنة، وبعد ذلك انضم فريق أبو تيج للعب بدوري الدرجة الرابعة وفي نفس الموسم تأهلنا لدوري الدرجة الثالثة.

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تابع: محمود الأسيوطي كان يسمع عني عن طريق بعض الترشيحات، وشاهد لي فيديو وبعدها طلب ضمي لفريق الأسيوطي، قبل عودته للدوري الممتاز ، واتفق مع مجلس ادارة مركز شباب أبو تيج ورحب ببيعي، وكنت أحصل على 75 جنيه مكافأة الفوز بالمباريات.

أوضح أن الأسيوطي عرض عليه تقاضي 30 ألف جنيه سنويا ثم 35 الف في الموسم التالي و40 ألف الموسم الالث وآخر موسم 60 ألف جنيه، على أن ينهي الاتفاق مع ناديه نظير 15 ألف جنيه، وكنت ضمن أقل العقود خلال لعبي مع الأسيوطي في الممتاز ولكن لم أفتعل مشكلة.