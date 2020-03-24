شكرا لقرائتكم بعد إصابة العضلة الضامة .. تعليمات طبية لحازم إمام لتنفيذها خلال فترة التوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الطبي للزمالك تعليمات خاصة لحازم امام الظهير الأيمن بالفريق لتنفيذها خلال فترة التوقف الحالية لاستغلالها في تحقيق أكبر قدر من الراحة والتأهيل للاعب الذي يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة منذ فترة.

وطلب الجهاز الطبي من حازم إمام الخضوع لاكبر قدر من الراحة لتعويض المجهود في المباريات التي شارك بها قبل اكتمال شفاءه، وبعد ذلك يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي في المنزل تدريجي قبل الخضوع لأشعة علي العضلة الضامة للاطمئنان علي الإصابة.

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ومن المنتظر أن تعقد فى الساعات المقبلة إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور رئيس النادي اجتماعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتحديد مصير الثلاثي المعار أحمد رفعت ورزاق سيسيه الي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار الي سموحة، سواء بالابقاء عليهم مع الزمالك في الموسم المقبل او تسويقهم، خاصة ان الثلاثي تمت اعارتهم قبل التعاقد مع كارتيرون لتولي إدارة الفريق فنياً، وسيتم خلال الجلسة بحث كلف التدعيمات للموسم الجديد والراحلين حتي يتمكن الزمالك من تسويقهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى اشترط الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع مهاجم سوبر اجنبي للفريق في الموسم المقبل، حال رغبة إدارة النادي في بيع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الحالي والعائد من إعارة لفريق الوداد المغربي في يناير الماضي، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان إدارة النادي ترغب في تسويق كاسونجو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه كارتيرون ولكنه اشترط ان يتم التعاقد مع مهاجم سوبر مميز أجنبي لتدعيم الهجوم خاصة انه في حالة الموافقة علي رحيل كاسونجو وكذلك رحيل عمر السعيد فان الزمالك سيضم بين صفوفه مهاجم واحد صريح وهو مصطفي محمد .