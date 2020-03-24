شكرا لقرائتكم أيمن شوقي يكشف عن موقف عاشور بعد عدم تجديد الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ايمن شوقي لاعب الاهلي السابق ان حسام عاشور اكثر اللاعبين حصولا على بطولات داخل النادي الاهلي واتمنى ان لا يرحل لاي فريق آخر.

واكد شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان عاشور سيقرر الاعتزال هذا الموسم ولن يُضحي بتاريخه في القلعة الحمراء من اجل موسم او موسمين ولن يضيفو اي جديد له.

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واكمل لاعب الاهلي السابق ان البيان الذي خرج من القلعة الحمراء فيه تقدير كبير جدا لعاشور نتيجة لتاريخه الكبير وان هذا العرض لم يُعرض على اي لاعب من قبل.