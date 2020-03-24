شكرا لقرائتكم هل يتم تخفيض عقود اللاعبين حال إلغاء الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بيومي في تصريحات خاصة، هناك معايير قانونية إذا ما تم الغاء الدوري، لان الكل متضرر من القرار وعلى رأسها الشركات الراعية والأندية، ومن الصعب على اللاعبين المطالبة بالمستحقات المالية كاملة.

تابع: الحل تدفع رواتب اللاعبين على حسب نسبة المباريات التي لعبت، والشركات الراعية تدفع الجزء المقرر بعد خصم نسبة ما تم تخفيضه بحسب المباريات التي تم لعبها.

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أردف: هذا الإجراء لابد أن يعتمد من الفيفا ليكون سلاح للنادي حال قيام أحد اللاعبين خاصة الأجانب بتقديم شكوى ضد ناديه.

اختتم هذا الكلام متواجد في لائحة الفيفا ببند الأمن والسلامة والخاص بالظروف القهرية والتي تشمل انتشار الأوبئة التي تصيب المواطنين كما هو الحال مع فيروس كونا، والذي تسب في وقف النشاط الرياضي بمختلف دول العالم، وتعطيل الدوريات والمسابقات القارية والدولية حول العالم.