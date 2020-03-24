شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي: جروس كان مفروض يكمل في الزمالك وما أعرفش استبعدني ليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه مستفيد من توقف بطولة الدوري المصري الممتاز خاصة وأنه يتعافى بالشكل الأمثل من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع القلعة البيضاء.

وقال مصطفى فتحي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أن كارتيرون مدرب واعي وعقد معه جلسة أكد فيها حاجته لمجهوداتي خلال الفترة المقبلة.

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وأكد "السافل" انه لا يعرف السبب حتى الآن لاستبعاده من تشكيلة المدرب الأسبق كريستيان جروس بالرغم من خوضه تدريبات الفريق بكل قوة.

وقال مصطفى فتحي أنه يرى أهمية استمرار جروس قبل نهاية الدوري المصري لأنه كان يحقق مكاسب كثيرة مع الفريق وقبل حسم الدوري بمباريات قليلة للغاية.