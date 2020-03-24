أبرز ردود الفعل على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

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حيا العالم الرياضي بمعظمه قرار إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على رغم إبداء رياضيين خيبة أملهم من التأجيل، وإن أقروا بأن الظروف الصحية الراهنة تبقى الأولوية.

وأفادت اللجنة والحكومة اليابانية في بيان مشترك "في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) الى ان الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب ان يتم تأجيله الى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

في ما يلي أبرز ردود الفعل على القرار من منظمات رياضية ورياضيين:

* رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: "مقارنة هذا الارجاء مع إلغاء ألعاب أولمبية اخرى خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية ليس أمرا جيدا اذا ما اخذنا في الاعتبار العذابات التي خلفتها خلال سنوات عدة. ما نستطيع قوله بأن هذا الوباء هو أزمة غير مسبوقة في تاريخ الانسانية. انه تحد غير مسبوق في تاريخ الألعاب الاولمبية".

* الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يؤمن فيفا بشدة بإن صحة جميع المشاركين في النشاطات الرياضية يجب ان تكون دائما على رأس الاولويات (...) ولذلك نرحب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية".

وأضاف ان "الفيفا سيعمل مع الهيئات المعنية لمعالجة جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بإعادة برمجة الدورة".

* الاتحاد الدولي لألعاب القوى: "هذه هي إرادة الرياضيين ونحن على يقين من أن هذا القرار سيعطي الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين بعض الراحة والوضوح في هذا الوضع الملتبس وغير المسبوق (...) سيقوم الاتحاد بكل ما في وسعه للحفاظ على موسم المسابقات الصيفية في عام 2020، بأن ينطلق وينتهي في أوقات متأخرة عن المعتادة. وهكذا، فإن الرياضيين، عندما يصبحون مستعدين وإذا تم احترام السلامة الصحية، سوف يمكنهم خوض كل المسابقات في كل قارة".

* رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندور بلانكو: "أعطتنا اللجنة الأولمبية نبأ سارا من خلال الاعلان عن إرجاء الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. هذا القرار يسمح بضمان التكافؤ بين جميع الرياضيين والحفاظ على صحتهم كما طالبنا منذ بداية الأزمة".

* رئيس الاتحاد الدولي للجمباز موريناري واتانابي: "اتخذ رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرارا شجاعا. في هذه الوضع الصعب يتعين علينا ان نكون متحدين ومتضامنين".

* اللجنة الأولمبية النروجية: "انه قرار ذكي. نحن نقدر قيام السلطات اليابانية بإرجاء الألعاب في الوضع الحالي بعد تعليمات منظمة الصحة العالمية. هذا يظهر ان الصحة والسلامة هما الاهم".

* رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية ألفونس هورمان: "القرار السريع والواضح بإرجاء الالعاب الاولمبية والالعاب البارالمبية هو قرار عادل ويحمل أهمية هائلة للرياضة العالمية والمجتمع العالمي. هذا الارجاء يؤكد أيضا لسكان العالم ان كل الأمور في الرياضة موجودة من أجل السيطرة بأفضل طريقة وأسرع وقت على وباء كورونا المستجد".

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* رئيس الاتحاد الدولي للفروسية اينغمار دي فوس: "كنا جاهزين واستعدينا جيدا وقمنا بأبحاث علمية لمعرفة آثار ارتفاع الحرارة والرطوبة على خيولنا. لكن لماذا لا تعيد اللجنة الأولمبية النظر وتختار تاريخا يناسبنا بشكل أفضل من ناحية المناخ، ربما تكون فرصة".

* رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية دوني ماسيليا: "القرار هو أفضل خيار. لن يكون هناك إلغاء وهذا أمر إيجابي. القرار استجابة لمعظم الرياضيين، الأولوية كانت بإقامة الالعاب مع جميع الضمانات الصحية واستعدادات متكافئة لجميع الرياضيين ما يؤمن مبدأ التكافؤ".

* العداء الكيني إيليود كيبشوغي البطل الاولمبي في سباق المارتون: "تأجيل الألعاب الى عام 2021 قرار رصين. أتطلع بفارغ الصبر للدفاع عن لقبي الأولمبي العام المقبل".

* لاعبو الجودو الفرنسي تيدي رينر حامل ذهبتين أولمبيتين "طوكيو، نلتقي عام 2021، لكن قبل ذلك ثمة معركة أهم يجب ان ننتصر فيها".

* لاعبة المنتخب الأميركية لكرة القدم كارلي لويد "انه القرار الصائب بكل تأكيد. خاب ظني بعض الشيء لكني أفكر بصحة الجميع، إنه أفضل قرار ممكن".

* البطل الأولمبي في رمي الرمح الالماني توهاس رويهلر: "الأحلام لم تلغَ، بل تأجلت ليس الا".

* الفرنسي كيفن ماير حامل الرقم القياسي في المسابقة العشارية "لا مشكلة، نستطيع الانتظار".

* الإيطالي إليا فيفاني حامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 في الدراجات الهوائية على المضمار "تأجيل الألعاب الأولمبية حتى 2021 هو أفضل قرار بالنسبة إلي. اليوم كلنا نعاني من مشكلة أكبر بكثير".

* السباحة الأميركية كايتي ليديكي المتوجة بخمس ذهبيات أولمبية: بينما نقف جنبا الى جنب لمواجهة تحديات اليوم (فيروس كورونا المستجد)، يمكننا ان نحلم بدورة ألعاب أولمبية مذهلة في بلد رائع".

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