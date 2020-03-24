تدخل وزير الرياضة في حل مشكلة تسريح المدربين

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل لحل أزمة تسريح مدربي المزيد من الأندية وذلك بسبب توقف نشاط كرة القدم في ظل الظروف التي تواجهها البلاد في مواجهة فيروس الكورونا، كما أن الوزير قام بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس نادي سموحة.

تم العمل على نفي خبر اعتزام النادي بتسريح مدربين أو لاعبين لجميع الفرق الناشئين، وقامت الوزارة بالتعبير عن ثقتها الكبيرة في أدارات الأندية في تحملها لجميع المسئوليات ناحية الأجهزة الفنية للفرق في جميع الألعاب الرياضية المختلفة وفي جميع قطاعات الناشئين وذلك خلال فترة تأجيل الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس الكورونا المستجد، وجميع الأندية ترعى الإدارة وترعى ظروف المواطنين واللاعبين.