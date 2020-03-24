أسباب قبول عاشور لعرض الأهلي

أصبح كابتن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حسام عاشور بالاقتراب من إعلان اعتزاله عن كرة القدم وذلك بعد ما قام بتوجيه جزيل الشكر للنادي الأهلي بصورة خاصة بالتحديد أن عقده لهذا الموسم على وشك الانتهاء، كما أن عاشور يستعد لقبول عرض النادي الأهلي للمزيد من الأسباب التي من أهمها ما يلي.

عدم وصول أي عرض مغري من جميع أندية القمة في الدوري المصري. عدم حضور أي عروض احترافيه عربية للاعب حسام عاشور. ضغط المقربين على اللاعب وإلحاحهم على خروج اللاعب من الباب الكبير للنادي الأهلي. إعلان النادي عن تحمله لجميع تكاليف سفر عاشور ودراسته في الأندية الأوربية من أجل تأهيله.