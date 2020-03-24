مصطفى فتحي: استكمال الدوري صعب لكن دوري الأبطال ممكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أكد مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك أن استئناف مسابقة الدوري المصري بات أمراً صعباً في ظل توقف البطولة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مصطفى فتحي :"من الصعب جداً استئناف بطولة الدوري المصري لأن عدد المباريات المتبقية كثير للغاية، على عكس دوري الأبطال".

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وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ عام 2016 ليواجه فريق الرجاء المغربي أملاً في معانقة اللقب القاري الأكبر والغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً.

وأضاف مصطفى فتحي :"من الممكن أن تكتمل بطولة دوري أبطال إفريقيا لأن عدد المباريات المتبقية قليل للغاية، ربما نحتاج 3 مباريات فقط لإنهاء المسابقة وهو الأمر الذي لا يمثل عائقاً".

وأنهى لاعب الزمالك :"كارتيرون وعدني بالمشاركة في الفترة الأخيرة قبل فترة التوقف، لكن أظن أن الله سيمنحني ما هو أفضل في الفترة المقبلة، وربما أنا أكثر المستفيدين من التوقف الحالي رغم أنني سليم بنسبة 100% ولا أعاني من أي إصابة".