برشلونة يضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في كتالونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (د ب أ):

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن وضع مرافقه تحت تصرف السلطات الصحية في إقليم كتالونيا لاستخدامها في مكافحة وباء كورونا.

وذكر النادي إنه على استعداد لتقديم كل مساعدة ضرورية، مشيرا إلى أنه سلم مستشفى سانت باو في برشلونة السيارة الكهربائية التي يجري استخدامها في نقل اللاعبين المصابين من الاستاد.

وأضاف النادي أنه نظرا لتعذر الدخول في منافسة بسبب تعليق كل المسابقات، فإن هناك عزما على "خوض والفوز بكل مواجهة يتنافس عليها المجتمع برمته في الوقت الراهن".

ووصف النادي المرض الذي يتسبب فيه فيروس (كوفيد-19) بأنه " خصمنا جميعا".