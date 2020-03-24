حالة أخري في إيطاليا.. إصابة حارس أتلانتا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معاذ عمر:
أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عن إصابة حارسه، ماركو سبورتيلو، بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد نادي أتلانتا عبر بيانا على موقعه الرسمي:" أبلغتنا السلطات الصحية المحلية اليوم بإيجابية نتيجة تحليل اللاعب ماركو سبورتيلو".
وأفاد البيان أن الحجر الصحي الذي اتبعه لاعبي أتلانتا سينتهي يوم 27 مارس، وأن الحارس سبورتيلو هو الحالة الوحيدة التي اكتشف إصابتها بفيروس كورونا.
يذكر أن جميع الأنشطة الرياضية توقفت في إيطاليا منذ يوم 9 مارس الماضي، حيث تعد هي الدولة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا بداخلها في القارة الأوروبية.
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