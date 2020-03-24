فيفا يرحب بتأجيل أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ)

رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو 2020) بسبب جائحة كورونا واعتبره قرارا صائبا.

وجاء في بيان أصدره فيفا اليوم الثلاثاء أن " فيفا على قناعة راسخة بأن صحة وسلامة كل الأشخاص المشتغلين بالرياضة يجب أن تكون لهما دائما الأولوية القصوى، ولهذا نرحب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية الصادر اليوم".

يشار إلى أن هناك خلافات دائمة في عالم كرة القدم حول إشراك لاعبين تحت 23 عاما في المسابقات الأولمبية حيث إن الأندية غير ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في هذه المسابقات.

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وأوضح فيفا أنه مع ذلك عازم على العمل مع كل المعنيين على إعادة جدولة المواعيد.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) أعلنت في وقت سابق من اليوم تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسميا لمدة عام لتقام في 2021 بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في أماكن عدة بالعالم.

وهذه هي المرة الأولى منذ 1944 التي يتم فيها دورة أولمبية كما أنها المرة الأولى في تاريخ الدورات الأولمبية الحديثة الذي يمتد عبر 124 عاما التي يتم فيها تأجيل دورة مقررة بالفعل.