إلغاء دوريات الهواة في إنجلترا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء بعض منافسات دوريات الدرجات الأدنى في إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بإلغاء دوريات الهواة في إنجلترا حيث المستويين التاسع والعاشر، مع عدم اتخاذ قرارا فيما يخص آلية الهبوط والصعود لفرق تلك الدرجات.

وأشار البيان الذي نشرته رابطة دوري الهواة عبر تويتر: "لم يكن هناك خيار للعب كرة القدم بقية هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا".

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن مؤخرا مد فترة تأجيل بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ودوري "تشامبيونشيب" إلى 30 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا.