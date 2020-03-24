مصدر مقرب من جروس لمصراوي: مدرب الزمالك السابق ينتظر قرار كاس بشأن مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
كشف مصدر مقرب من المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه ينتظر قرارًا من المحمكة الدولية الرياضية "كاس" بشأن مستحقاته.
وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي:" المحامي الألماني للمدرب جروس أبلغ المدير الفني بتحويل شكواه ضد الزمالك من "فيفا" للمحكمة الرياضية الدولية".
وأضاف المصدر:" المدير الفني السابق للزمالك يترقب صدور قرار من كاس بمستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء".
وفي سياق متصل كان أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، قد صرح بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض الدعوى المقدمة من قبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.
وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج جمهور التالة المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" جروس تقدم بدعوى إلى المحكمة الرياضية بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعواه".
وكان جروس قاد الزمالك للتتويج بمسابقة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأبيض بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-1).
جروس تولى المهام الفنية للزمالك في الموسم الماضي قبل أن يقرر الرحيل عقب نهاية عقده ليعود مجددًا لقيادة أهلي جدة السعودي خلال الموسم الحالي.
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