تقارير تركية: بيشكتاش يسعى لضم مهاجم ألماني بدلًا من النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن إدارة نادي بيشكتاش التركي لا ترغب في استمرار المصري محمد النني المعار من صفوف أرسنال الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الصباح التركية، فإن سيرجين يالتشين المدير الفني لبيشكتاش يرغب في توفير النفقات خلال الفترة المقبلة، من أجل التعاقد مع مهاجم في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن يالتشين استقر على عدم استمرار النني في بيشكتاش بعد انتهاء فترة إعارته، من أجل التعاقد مع الألماني جانيك هابيرير مهاجم نادي فرايبورج.

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وشددت الصحيفة أن قرار يالتشين تجاه النني جاء في ظل اعتماده على ميزانية محدودة النفقات خلال الفترة الحالية من أجل بناء فريق بشكل مقبول.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تعاقد بيشكتاش مع النني بعقد نهائي، أو معارًا لفترة أخرى، سيكبد خزينته مبلغًا ماليًا قد يحتاجه في إبرام تعاقدات أخرى.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية إنجليزية سابقة كانت قد تحدثت عن عدم ممانعة مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال لبيع النني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.