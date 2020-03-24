أزارو عن تعرضه للإصابة بكورونا: الله يهديكم.. أنا بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي البهجي:

نفى الدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وكتب أزارو عبر حسابه على موقع انستجرام،" الله يهديكم ، أنا الحمد لله بخيرن وكل ما يروج كاذب"

وجاء رد أزارو كتعليق على صورة حملت خبر إصابته بفيروس كورونا المنتشر حاليا في غالبية دول العالم.

وفي وقت سابق كان أزارو قد غادر المملكة العربية السعودية عائدا إلى المغرب، ليعلن بعدها التكفل باحتياجات عدد من الأسر المحتاجة في بلاده، لحثهم على ضرورة البقاء في المنزل لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.