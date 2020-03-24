الخطيب ينصح عاشور بالاعتزال وقبول عرض "الـ3 نقاط" من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر أحمد:

أكد الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي قام بتلبية رغبة حسام عاشور قائد الفريق وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الأخير بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ونصحه خلالها بالاعتزال بين أسوار القلعة الحمراء.

وكان عاشور قال إن الأهلي "باعه" بعد تاريخه الكبير، بينما أكد بيان النادي أن الأهلي منح لاعبه المخضرم خيارين مميزين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.

وقال عاشور، وفقا للموقع الرسمي للأهلي، إنه شرح للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).

فيما أكد رئيس الأهلي على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادي المخلصين.

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ونصح الخطيب اللاعب حسام عاشور بالاعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي، الذي تلخص في عدة نقاط أولها:

- استثناء عاشور من قرار مجلس الإدارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه، على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير.

- إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

- تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

يُذكر أن عاشور (34 عاما) بدأ مسيرته مع الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويعد أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الأحمر برصيد 36 لقبا

