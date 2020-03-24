اتالانتا يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، عن إصابة حارسه ماركو سبورتيلو بفيروس كورونا، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، إيجابيه عينته.

قال النادي أن الحارس سيخضع للعزل الذاتي من أجل تلقي العلاج والتعافي من الفيروس، وأن كافة أطقم الفريق الأول بالنادي خضوا للكشف الطبي، وسوف

تظهر نتائج العينات يوم الجمعة المقبلة.

ويجتاح فيروس كورونا كافة بلاد العالم، بسرعة انتشار كيبرة، وبسببه قامت العديد الدول الأوروبية، مثل الاتحاد الإنجليزي والاسباني والإيطالي والهولندي والفرنسي والبرتغالي، والاتحادات الرياضية المختلفة في أكثر من

دولة بإيقاف انشطتها بشكل مؤقت، من أجل التصدي لانتشار الفيروس، والذي تسبب أيضًا بتأجيل البطولات العالمية الكبرى، مثل أولمبياد طوكيو 2020، وبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للعام المقبل.

تعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا من وباء فيروس كورونا، بعد تخطي حالات الوفيات بها الـ6000 حالة وفاة، وتخطي حاجز 60 ألف حالة مصابة بالكورونا.