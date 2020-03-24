أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، عن إصابة حارسه ماركو سبورتيلو بفيروس كورونا، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، إيجابيه عينته.
قال النادي أن الحارس سيخضع للعزل الذاتي من أجل تلقي العلاج والتعافي من الفيروس، وأن كافة أطقم الفريق الأول بالنادي خضوا للكشف الطبي، وسوفتظهر نتائج العينات يوم الجمعة المقبلة.
ويجتاح فيروس كورونا كافة بلاد العالم، بسرعة انتشار كيبرة، وبسببه قامت العديد الدول الأوروبية، مثل الاتحاد الإنجليزي والاسباني والإيطالي والهولندي والفرنسي والبرتغالي، والاتحادات الرياضية المختلفة في أكثر مندولة بإيقاف انشطتها بشكل مؤقت، من أجل التصدي لانتشار الفيروس، والذي تسبب أيضًا بتأجيل البطولات العالمية الكبرى، مثل أولمبياد طوكيو 2020، وبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للعام المقبل.
تعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا من وباء فيروس كورونا، بعد تخطي حالات الوفيات بها الـ6000 حالة وفاة، وتخطي حاجز 60 ألف حالة مصابة بالكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتالانتا يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.