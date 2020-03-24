الشروق الجزائرية تكشف تطورات مفاوضات الزمالك مع بن عيادة

أبدى نادي الزمالك رغبته في التعاقد مع المدافع الجزائري حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري، من أجل تعويض رحيل التونسي حمدي النقاز.
وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية تطورات مفاوضات الزمالك مع اللاعب، مشيرة إلى أن الاشتراطات
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يلح على الإدارة من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وأن النادي الأبيض يتواصل مع وكيل اللاعب من أجل حسم الأمر والحصول على توقيع بن عيادة عبر الفاكس.
وأوضحت، أن الزمالك بات قريباً من صرف النظر عن ضمن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي بعد اقتناع كارتيرون بالدولي الجزائري، وطلبه حسم التعاقد مع بن عيادة، عقب مشاهدة عدد من التسجيلات للاعب.
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