مانشستر يونايتد يسعى لشراء إيجالو نهائيًا

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشراء لاعبه النيجيري، أوديون إيجالو بصفة نهاية، بعد قام الشياطين الحٌمر بضمه على سبيل الإعارة من نادي شنجهاي شنهوا الصيني حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيةأن مانشستر يونايتد يرغبون بتحويل عقد أوديون إيجالو إلى عقد دائم، حيث أنهم سيتوجب عليهم دفع 15 مليون باوند فقط لنادي شنغهاي شنهوا".
ويقدم إيجالو مستويات طيبة معمانشستر يونايتد منذ قدومه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل تعويض النقص العديدي بخط الهجوم لدى اليونايتد بعد بيع البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي.
و نجح المهاجم النيجيري في تسجيل 4 أهداف، بعد مشاركته مع اليونايتد في 8 مباريات بمختلف المسابقات.
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