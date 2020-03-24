لبى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رغبة حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير بعد ظهر اليوم.
وقال عاشور انه شرح للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
فيما أكد رئيس الأهلي على تقديره لعاشور وتاريخه
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب ينصح عاشور بالاعتزال في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.