شاهد.. شوبير يكافح فيروس كورونا على الهواء في برنامجه

ظهر الإعلامي أحمد شوبير خلال وجوده ببرنامجه الإذاعي "مع شوبير"، الذي يقدمه على راديو أون سبورت إف إم، مرتديًا "جوانتي، وكمامة"، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في مصر وبلاد العالم كافة.
وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف مسابقة الدوري الممتاز، والدوريات بالدرجات الأخرى، بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر نفسه لباقي الأنشطة الرياضية بقرار من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة.
ويجتاح فيروس كورونا بلاد العالمكافة، حيث يعتبر من الفيروسات سريعة الانتشار، وبسببه قامت العديد من الاتحادات الرياضية في أكثر من دولة بإيقاف أنشطتها بشكل مؤقت، من أجل التصدي لانتشار الفيروس، وتسبب أيضًا بتأجيل أكبر البطولات العالمية، مثل أولمبياد طوكيو 2020، وبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للعام المقبل.
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