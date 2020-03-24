قامت إدارة نادي الزهور بصرف رواتب العاملين بالنادي قبل موعدها تقديراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

ووجهت الأجهزة الفنية بنادي الزهور الشكر إلى الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس الإدارة، والنائب إيهاب الشريطي، وعلي عادل أمين الصندوق، وأحمد الليثي مدير النشاط الرياضي، بعد صرف رواتب العاملين بالنادي قبل موعدها.

وأثنى العاملون على معاملة الإدارة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد وتلبية كافة طلباتهم. الشكر إلى الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس الإدارة، والنائب إيهاب الشريطي، وعلي عادل أمين الصندوق، وأحمد الليثي مدير النشاط الرياضي، بعد صرف رواتب العاملين بالنادي قبل موعدها.وأثنى العاملون على معاملة الإدارة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد وتلبية كافة طلباتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الزهور يصرف رواتب العاملين قبل موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.