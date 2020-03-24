كافو: نيمار أمل المنتخب البرازيلي لتحقيق كأس العالم..هو أمهر من ميسي

يرى كافو أسطورة المنتخب البرازيلي السابق، وفريق ميلان الإيطالي، أن نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنتخب السامبا، أمل المنتخب البرازيلي في تحقيق كأس العالم السادسة الغائبة منذ سنوات مشيرًا أن نيمار عنصر مهم لدى المنتخب الوطني، وأن تواجده يعطي السامبا الأفضلية، ويحدث الفارق معهم.

وأضاف كافو في تصريحاته لقناة "فوكس سبورتس" البرازيلية، أن نيمار يعد أكبر مرجع للكرة البرازيلية في الوقت الحالي، وأن السامبا مع نيمار يلعب بشكل جيد، هو قائد المنتخب على

أرضية الملعب، ويجعلهم يعملون بشكل جيد للغاية لكن على زملاءه اللعب بشكل جيد أيضًا لأن نيمار لن يستطيع القيام بكل شئ لوحده ، مؤكدًا أن نيمار يحدث الفارق مع المنتخب البرازيلي عند تواجده مهم، لكنه يحتاج التركيز على كرة القدم بشكل أكبر، وتحمل المسؤولية مع المنتخب.

وتابع كافو بطل كأس العالم 2002 مع منتخب السامبا، أن نيمار ليس لديه شخصية القائد، لافتًا

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أن المنتخب لا يملك لاعب يمتلك تلك الصفات، أو شخصية القائد الذي يوجه الآخرين بأرضية الملعب، موضحًا أن المنتخب يترك تلك المسؤولية لنيمار، الذي يراه لا يملك تلك الصفات.

وعن إمكانية تحقيق المنتخب البرازيلي معه لكأس العالم للمرة السادسة، علق كافو:" إنه أملنا الأكبر للفوز بكأس العالم، مع وجود نيمار على أرضية الملعب، تجد الكثير من اللاعبين محاطين به، ويفسح المجال لزملاءه، ويستطيع تسجيل الأهداف".

وأشار كافو أن نيمار من أمهر لاعبي العالم في الوقت الحالي، أكثر من أي لاعب حتى ليونيل ميسي، بالرغم من أنني من أكبر المعجبين به، نيمار يحب لعب الكرة، وهو من أمهر اللاعبين في العالم.