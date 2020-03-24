يوفنتوس يزاحم برشلونة ويبدي رغبته في التعاقد مع جوهرة فالنسيا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، ان فريق “يوفنتوس“، سيتنافس مع “برشلونة” الإسباني من أجل التعاقد مع “فيران توريس” لاعب خط وسط فالنسيا هذا الصيف.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إلى ان يوفنتوس يراقب عن كثب وضع اللاعب مع فريقه فالنسيا، حيث رفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

ويعد “توريس” بمثابة الجوهرة في خط وسط فريق فالنسيا، حيث يعتبر من أكثر اللاعبين الذين تألقوا في الليجا هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، شارك في 35 مباراة بجميع المسابقات رفقة الخفافيش هذا الموسم، وساهم في تسجيل 13 هدف، حيث سجل 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

Advertisements

وسيحاول فالنسيا، تجنب خطر فقدان اللاعب مجانًا في عام 2021، عن طريق بيعه إلى “برشلونة” او “يوفنتوس” هذا الصيف، على حسب قيمة العرض المقدم، من اجل تحقيق أعلى استفادة ماديه من بيع اللاعب.

وأفادت تقارير صحفية أخرى، أن فريق “ماوريتسيو ساري” قد تقدم خطوة بالفعل على حساب برشلونة في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث تواصل مسؤولي فريق “يوفنتوس” بالفعل مع وكيل أعمال “فيران توريس”، من أجل طرح فكرة التعاقد معه في هذا الصيف.