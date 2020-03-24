لاعبو برشلونة يرفضون اقتراح تخفيض رواتبهم

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن لاعبي برشلونة رفضوا اقتراح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، بشأن خفض الرواتب.



وكان بارتوميو قد اجتمع يوم الجمعة الماضي، مع القادة الأربعة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه، وحصل على رد فعل جيد بشأن خفض الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا.



ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإنه رغم الموافقة المبدئية للقادة على هذا الحل، إلا أن لاعبي برشلونة غير مقتنعين بالاقتراح الأول القادم من الإدارة لخفض الرواتب.



وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الوقت الكافي أمام اللاعبين للتحدث إلى المستشارين الماليين الخاصين بهم، قبل منح الرد النهائي لإدارة برشلونة، لكن لا يبدو أنهم سيوافقون على الأمر.



وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن تستمر المفاوضات بين اللاعبين وإدارة برشلونة، حول خفض الرواتب خلال الفترة المقبلة.



وزعم البعض أن برشلونة في طريقه لتعليق العقود مؤقتًا، لكن مصادر داخل النادي الكتالوني نفت طرح هذا الأمر على طاولة النقاش.



المصدر: موقع كورة