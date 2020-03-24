بسبب كورونا.. إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

أعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في صيف العام 2020 في طوكيو على خلفية فيروس كورونا المستجد، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا.



وأفاد الطرفان في بيان مشترك "في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) الى ان الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب ان يتم تأجيله الى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".



وكان من المقرر ان تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس، وذلك للمرة الثانية في تاريخها.



لكن الضغوط المتزايدة على اللجنة الأولمبية من رياضيين واتحادات في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أدى الى نحو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم، وفرضِ قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، دفع الى اتخاذ قرار تأجيل دورة للمرة الأولى في التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 1896).



ولم يسبق ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب الثانية). وتعد الدورات الأولمبية الصيفية أكبر حدث رياضي عالمي على الإطلاق، وتستقطب لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام، نحو 11 ألف رياضي، إضافة الى ملايين المشجعين.



وأتى إعلان التأجيل في أعقاب اتصال هاتفي بين باخ وآبي، كشف على إثره المسؤول الياباني ان بلاده اقترحت الإرجاء لعام.



وأوضح آبي "اقترحت تأجيلا لنحو عام، والرئيس باخ رد موافقا بنسبة 100 بالمئة"، معتبرا ان ذلك سيسمح بإقامة الدورة العام المقبل "في شكلها الكامل، كدليل على تغلب البشرية على الفيروس الجديد".



وأكد المسؤولون اليابانيون ان الدورة ستحتفظ باسمها "طوكيو 2020".



من جهته، أكد باخ ان اللجنة الدولية وضعت السلامة الصحية أولوية تتعدى الكلفة المالية والتنظيمية الباهظة لتأجيل حدث من هذا الحجم.



وأوضح في حوار عبر الهاتف مع وسائل إعلام عدة منها وكالة فرانس برس، ان التبعات المالية للتأجيل "لم يتم التطرق إليها وليست الأولوية، الأمر يتعلق بحفظ الحياة" في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".



وتابع "ندرك جميعنا جدية الوباء العالمي والأهم ما يسببه في حياة الناس. نشرت أرقام مثيرة للقلق (لعدد الوفيات) مساء الأحد وثم الإثنين. اتفقنا جراء هذه الظروف على الآتي: يجب ان يتم إرجاء موعد الألعاب، وألا يكون هذا الإرجاء لما بعد صيف 2021".



ولم يقدم باخ صورة عن الموعد الجديد المحتمل لأن ذلك سيبحث "بين لجنة التنسيق (التابعة للأولمبية الدولية) واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو"، مؤكدا ان العمل على ذلك بدأ من الآن "مع عدد من الشركاء".



ويأتي التأجيل بعد ضغوط متزايدة لاتخاذ خطوة من هذا النوع بسبب "كوفيد-19". وأدت الظروف الصحية الراهنة لتأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كانت مقررة هذا الصيف، وأبرزها كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم، حتى الصيف المقبل.

المصدر: فرانس برس