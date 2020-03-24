رياضة | رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صدمة قوية إلى حسام عاشور لاعب وسط النادي خلال الجلسة التي جمعت بينهم.

وعقد الخطيب جلسة ودية مع حسام عاشور حسبما طلب اللاعب لمناقشة مشكلة تجديد عقده مع النادي الأهلي.

وكان عاشور يعاني من أزمة في الفترة الأخيرة بسبب رفض النادي تجديد عقده الفترة القادمة وخيروه بين الاعتزال أو البحث عن نادي جديد له في الصيف القادم.

Advertisements

وأكد محمود الخطيب إلى حسام عاشور أنه أحد الكوادر في النادي الأهلي على مر تاريخه وله قيمة كبيرة بالنسبة للقلعة الحمراء ولكنه نصحه بأن يعتزل داخل النادي ويقبل العرض الذي قدمه له النادي.

ولم يحسم حسام عاشور موقفه حتى الآن سواء بقبول عرض الأهلي أو الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.