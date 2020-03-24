رياضة | الزمالك يوضح لـ"أوناجم" حقيقة الرغبة في ضم مهاجم أجنبي بدلا منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوضح لـ"أوناجم" حقيقة الرغبة في ضم مهاجم أجنبي بدلا منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولو نادي الزمالك على التواصل مع المغربي محمد أوناجم صانع ألعاب الفريق الأبيض من أجل توضيح الرؤية بشأن التقارير الصحفية التي أشارت إلى رغبة الزمالك في رحيله في الموسم الجديد للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

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وتواصل مسئولي الزمالك مع أوناجم للتأكيد له على أن النادي لا يفكر في رحيله أو حتى دخوله ضمن أي صفقات تبادلية كما تردد في الفترة الأخيرة.

وأشاد مسئولي الزمالك لأوناجم بمستواه في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الكروي، والتأكيد له على أنه أحد العناصر الأساسية في حسابات النادي من جانب الإدارة والجهاز الفني.