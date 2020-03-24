رياضة | سبورت: ليس ديمبلي.. برشلونة يحدد 100 مليون يورو لبيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: ليس ديمبلي.. برشلونة يحدد 100 مليون يورو لبيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رغبة برشلونة في التخلي عن نجم البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة مستعد لبيع جريزمان مقابل 100 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل أو إقحامه في صفقة تبادلية من أجل ضم نجم آخر أكثر أهمية لبرشلونة في الموسم المقبل.

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كما أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن جريزمان ليس لديه أي خطط أخرى سواء الاستمرار في برشلونة حتى نهاية عقده في 2024 كما أنه سعيد باللعب بجوار ليونيل ميسي ويحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع البارسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة لا تفكر في التخلي عن لاعب ضمه قبل عام فقط وكلف خزينه النادي 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك دليلا آخر على استمرار جريزمان بعد أن تم اختياره من قبل مسؤولي برشلونة مع ميسي من أجل حضور جلسة التقاط الصور الترويجية لقميص الفريق في الموسم المقبل.