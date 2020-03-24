رياضة | تير شتيجن يشترط على برشلونة لتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن يشترط على برشلونة لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني شرط أمام إدارة البارسا من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن شتيجن يرغب في الحصول على راتب لاعب من قمة اللاعبين في البارسا حوالي 10 مليون يورو.

وسوف يعرض البارسا على الحارس الألماني تمديد العقد حتى صيف موسم 2024 براتب تصاعدي، بحيث يصل في نهاية مدة العقد لما يطلبه.

وكانت قد أوضحت بعض التقارير الألمانية في الفترة الماضية إلى رغبة فريق بايرن ميونيخ في ضم تيرشتيجن في الصيف القادم واستثمار عدم تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.