رياضة | بعد تأجيل كورونا.. كشف حساب كهربا مع الأهلي ما بين الأزمات والفنيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأجيل كورونا.. كشف حساب كهربا مع الأهلي ما بين الأزمات والفنيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحدث فيروس كورونا المستجد بـ"COVID – 19" عطلا كبيراً في مسيرة قطار بطولة الدوري المصري ولاسيما أرقام صفقة الأهلي الجديدة محمود عبد المنعم كهربا.

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قراراً مساء اليوم الثلاثاء بتمديد فترة توقف مسابقة كرة القدم في مصر لمدة 15 يوماً إضافياً بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" في البلاد وخوفاً على أفراد المنظومة الرياضية وذلك في إطار قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي فرضت الحظر في الدولة لمجابهة الوباء القاتل.

الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام لمدة أسبوعين فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".

كشف حساب كهربا مع الأهلي

ويتسغل موقع الخليج 365 الرياضي فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز لاستعراض كشف حساب صفقة الأهلي الجديدة محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة مشاركاته التي بدأت منذ الميركاتو الشتوي الماضي والتي اتسمت بإثارة العديد من الأزمات.

- شارك الجناح الدولي محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي في 6 مباريات خلال مباريات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث سجل ثلاثة أهداف بمعدل هدف لكل مبارتين.

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- في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، شارك كهربا في ثلاثة مباريات لم يسجل ولم يصنع أية أهداف.

- في كأس السوبر المصري شارك كهربا أمام فريقه السابق الزمالك لم يسجل أية أهداف ولم يصنع.

كهربا مسلسل أزمات في الأهلي

لم يشارك محمود عبد المنعم كهربا منذ انضمامه للأهلي في الشتاء في أية مباراة رسمية منذ بداية اللقاء وهوا الأمر الذي أغضب الاعب كثيراً في ظل مشاركاته الأساسية مع الزمالك الذي هرب منه لخلافات مع مرتضى منصور رئيس النادي.

-عقوبات السوبر المصري

واجه كهربا عقوبة مغلظة للغاية من جانب اتحاد الكرة، بعد إيقافه لنهاية الموسم، بسبب تصرفاته خلال مباراة كأس السوبر المحلي أمام الزمالك، ودخوله في مناوشات مع لاعبي الأبيض وهوا الأمر الذي دفع مسئولوا الجبلاية عشرة مباريات وهوا الأمر الذي فتح النار على جناح الأحمر من قبل فايلر والإدارة.

تجميد فايلر

المدرب السويسري بعد مباراة السوبر قرر تجميد كهربا واستبعده من قائمة الفريق لمباراتي صن دوانز بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ضوء تصرف الاعب السئ في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك حيث كان شرارة الخلافات التي نشبت في أرض الملعب.