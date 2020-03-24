رياضة | شرط مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل بوجبا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل بوجبا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن شروط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلي عن خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير ان نادي مانشستر يونايتد، يريد الحصول على مبلغ 110 مليون يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

ويحظي بول بوجبا بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها ريال مدريد والذي يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

كما يرغب نادي يوفنتوس في التعاقد مع "بوجبا" واستعادة خدماته خلال الصيف المقبل.

وشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في مباراتين بالموسم الحالي، صنع هدفين ولم يسجل أي أهداف.