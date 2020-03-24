رياضة | حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسئولي الزمالك الدخول في مفاوضات مع وليد الكرتي نجم نادي الوداد المغربي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي أصبح على رأس اهتمامات إدارة الزمالك للتعاقد مع النجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد

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وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الكرتي خاصة أنه لم يتم عقد جلسة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة للحديث عن ملف الصفقات الجديدة.

ويضم نادي الزمالك الرباعي الأجنبي فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، وكابونجو كاسونجو، وذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.