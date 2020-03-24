رياضة | كريستيانو رونالدو يُبهر العالم ويقدم يد المساعدة لمحاربة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يُبهر العالم ويقدم يد المساعدة لمحاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، لافتة إنسانية رائعة، حيث انضم إلى جهود الإغاثة في بلاده بالتبرع بمواد ومسلتزمات طبية لمستشفيات برتغالية

وقال مستشفى سانتا ماريا في لشبونة إن مهاجم يوفنتوس ووكيله سيتبرعان بمواد إلى جناحين بالمستشفى وتتضمن 10 أسرة في كل جناح بجانب أجهزة تنفس صناعي وأجهزة قياس ضربات القلب ومضخات وحقن.

وفي بورتو، ثاني أكبر مدينة بالبلاد، تبرع الثنائي البرتغالي بمواد إلى جناح بمستشفى سانتو أنطونيو تتضمن 15 سريراً للرعاية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي، وسيطلق اسما رونالدو ومينديش على الأجنحة الثلاث.

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وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى سانتو أنطونيو باولو باربوزا في بيان: "نود تقديم الشكر لرونالدو ومينديش على هذه المبادرة المفيدة جداً للبلاد في هذا الوقت".

وسجلت البرتغال 2362 حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 29 شخصاً حتى الآن وهو معدل منخفض مقارنة بإيطاليا وإسبانيا لكن نظامها الصحي بات تحت ضغط بالفعل.

ولمواجهة النقص في المواد اشترت الحكومة البرتغالية 500 جهاز تنفس صناعي وأربعة ملايين كمامة من الصين.