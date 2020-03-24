شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من منتخب مصر الأولمبي على تأجيل «طوكيو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق علاء عبدالعزيز مدير منتخب مصر الأوليمبي، على قرار تأجيل بطولة أولمبياد طوكيو للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في دول العالم.

وأعلن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، توصله لاتفاق مع اللجنة الأولمبية لتأجيل منافسات الأولمبياد للعام المقبل رسميًا.

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وقال عبدالعزيز خلال برنامج «أخبارنا» على قناة «الزمالك»: «كنا على أهبة الاستعداد وكنا نأمل أن نستغل حماس اللاعبين بعد التتويج ببطولة إفريقيا وأن نخوض الأولمبياد في موعدها».

وأضاف: «كنا قد وعدنا بإحراز ميدالية ولكن هذه ظروف خارجة عن إرادتنا».

وتابع: «لو حتى الأولمبياد تأجلت أكثر من عام فسيظل المشاركون فيها اللاعبين مواليد 1 يناير 1997».