شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الحظر.. تعليق تدريبات الفرق والمنتخبات الوطنية في كل الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، الثلاثاء، أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية بتعليق الاتحادات الرياضية لجميع أشكال التجمعات والتدريبات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية المصرية على مستوى الكبار والشباب والناشئين، وكذا الفرق واللاعبين المؤهلين لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية أو الجاري تأهيلها لمدة خمسة عشر يوماً إضافية.

جاء ذلك في ضوء قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتوجيهات رئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين وارتكازاً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وبيان رئيس مجلس الوزراء، الصادر الثلاثاء 24 مارس 2020 والمتضمن عدد من الإجراءات والتدابير التصاعدية في ذات الشأن.

وقالت الوزارة أنه «أخذا بعين الاعتبار استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لقيام اللجنة الأولمبية المصرية بالتواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمتابعة التواريخ المتوقعة لبدء النشاط الدولي والتواريخ المتوقعة للبطولات التأهيلية للفرق المؤهلة والجاري تأهيلها، مع استمرار التنسيق اليومي بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لقيامهما بمتابعة عمل الاتحادات الرياضية وتعديل خططها المالية والفنية السابقة في ضوء المستجدات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة».