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الاتحادات والأندية تتحد ضد كوروناخليك رياضي.. الزم بيتك.. تمرن.. سلامتنا باتحادنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

شاركت الاتحادات الرياضية بمختلف مسمياتها في توعية وتحفيز لاعبيها وعشاق الألعاب المختلفة على مزاولة الرياضة في منازلهم خلال فترة التوقف الإجبارية التي تعيشها جميع الأنشطة الرياضية نتيجة انتشار فيروس كورونا الجديد (Covid-19)، من حيث طرح الأفكار لكيفية أداء التدريبات.

وزير الرياضة (تمرن بالبيت) قاد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي حملة توعوية جاءت بعنوان (تمرن بالبيت) منادية بالبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، وكإجراء احترازي للابتعاد عن الإصابة بالفيروس. ونشر وزير الرياضة مقطع فيديو وهو يجري تدريبات في المنزل، مناديا باستمرار اللاعبين في أداء تدريباتهم الرياضية بمنازلهم حفاظا على معدلاتهم اللياقية.

اتحاد القدم (الزم بيتك) وعلى طريقة بعض الأندية الإنجليزية في الفترة الحالية، دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم مسابقة الكترونية حملت اسم (الزم بيتك) على جهاز بلاي ستيشن بمشاركة عدد من المسؤولين في اتحاد القدم في مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل.

وجمع أول التحديات على لعبة فيفا 20، ياسر المسحل برئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سلطان أزهر، وكسب اللقاء رئيس الوحدة بنتيجة 4-1 قبل أن يتم إعادة اللقاء لوجود خطأ تقني ويكسبه المسحل.

وستستمر اللقاءات بين رؤساء عدد من الأندية المحلية بعضها سينقل على قناة المنتخب السعودي عبر منصة اليوتيوب.

واستغلت الأندية الإنجليزية توقف النشاط الكروي في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بأفكار مبتكرة، حيث سعت الحسابات الرسمية للأندية لابتكار حلول جديدة للإبقاء على متابعيها خلال فترة التوقف من بينها عمل متابعة حية للمباراة عبر لعبة (فيفا 2020)، وفكرة «سلسلة الأهداف» التي يقوم خلالها كل ناد بنشر هدف لا ينسى سجله في شباك فريق ما، ثم يقوم الفريق مستقبل الهدف بنشر هدف له في شباك الفريق الأول وهكذا.

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فيما عملت أندية أخرى على إعادة مباريات لا تزال عالقة في الأذهان.

الأسطورة

يحفز لاعبي السلة حفز الاتحاد السعودي لكرة السلة لاعبي الأندية على الاستمرار في أداء التدريبات في منازلهم، حيث قدم من خلال حسابه الشخصي مقطعا لأسطورة السلة السعودية لاعب المنتخب ونادي أحد الذي دون اسمه في موسوعة جينيس كأكبر لاعب زاول اللعبة (35 عاما) محسن خلف، وهو يؤدي مرانا تحفيزيا. كما نشر اتحاد اللعب مقطعا آخر لنجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد مثنى المرواني في ذات السياق.

اتحاد اليد (خليك رياضي )

طالب الاتحاد السعودي لكرة اليد مزاولي اللعبة بالاستمرار في أداء التدريبات أثناء فترة توقف النشاط الرياضي ناشرا عبر حسابه بوسترا بعنوان (خليك رياضي) مشيدا خلاله بعدد من نجوم اللعبة في الانتظام بأداء تدريياتهم اليومية بمنازلهم في الفترة الحالية.

اتحاد القوى (سلامتنا باتحادنا)

حفز الاتحاد السعودي لألعاب القوى أبطاله بالمواظبة على أداء تدريباتهم في منازلهم، مطلقا حملتين بشعار (كلنا مسؤول) و(سلامتنا باتحادنا)، حيث أظهر مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر للبطلة السعودية في الوثب العالي رغد أبو عريش وهي تؤدي تدريباتها بمنزلها.

رسائل الأنديةتفاعلت الأندية مع الوضع الحالي من خلال بث رسائل مختلفة، إلا أن معظمها سار على درب عدد من الوزارات والمواقع الرسمية لعدد من الجهات والصحف اليومية من بينها «مكة» من حيث تفريق الحروف المكونة لاسم النادي في إيحاء إلى ضرورة التباعد والابتعاد عن التجمعات في الفترة الحالية. كما استبدلت أندية أيقوناتها الرسمية بوضع عناوين لحملات (الزم بيتك وكلنا مسؤول) وغيرها.