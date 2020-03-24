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صبحي: لم أحسم وجهتي بسبب كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ القاهرة

أكد جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، رمضان صبحي أنه لم يحسم قراره بشأن وجهته المقبلة حتى الآن.

وقال صبحي «لم أحسم قراري بشأن وجهتي المقبلة، ولن أتحدث عن هذا الأمر إلا في نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي حول العالم، بسبب فيروس كورونا، لم أستقر على الأمر سواء بالعودة إلى هيدرسفيلد أو وجود عروض أخرى».

وأضاف «أزمتي مع السنغالي أليو بادجي انتهت سريعا بعد تدخل شريف إكرامي والمدير الفني السويسري رينيه فايلر، والموضوع أخذ أكبر من حجمه في وسائل الإعلام».