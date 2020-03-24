131 مليون يورو دخل ميسي في الموسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

اعتلى هداف برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى قائمة أعلى اللاعبين دخلا.

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ووفقا لتقرير مجلة فرانس فوتبول في عددها الصادر أمس، فإن البرغوث الأرجنتيني تفوق على نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار في قائمة أعلى اللاعبين حصولا على المال.

وأشارت الإحصائية التي تطلقها فرانس فوتبول منذ عام 1999، إلى أن ميسي سيتقاضى حوالي 131 مليون يورو في الموسم الحالي، بين رواتب ومكافآت وأرباح من الإعلانات.

وحل رونالدو ثانيا في القائمة بدخل سنوي قدره 118 مليون يورو، بزيادة 5 ملايين عما كان يتقاضاه في العام الماضي. أما نيمار فيحصل على 95 مليون يورو سنويا بجوانب حوافز أخرى بقيمة 4 ملايين و500 ألف يورو.