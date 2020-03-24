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تريم ينضم لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول

انضم المدرب التركي فاتح تريم إلى قائمة مشاهير كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية، ليوضع قيد الحجر الصحي.

وكان المدير الفني السابق للمنتخب التركي والمدرب الحالي لفريق جالطة سراي التركي، من بين من طالبوا بتأجيل مباريات الدوري التركي بسبب المخاوف من تفشي الإصابات بالفيروس.

ولكن تريم (66 عاما) أصبح الآن أحد المصابين بالفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج.

وقبل إصابته، أوضح تريم أنه من الضروري تأجيل المباريات لأنه من الصعب منع اللاعبين من العناق خلال الاحتفال معا داخل أرض الملعب، وأضاف «حياتنا جميعا في خطر».

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وبعد تصريح تريم، جرى وضع نائب رئيس نادي جالطة سراي عبدالرحيم البيرق، قيد الحجر الصحي بسبب إصابته بكورونا.

وقرر وزير الرياضة التركي بعدها تأجيل جميع المباريات في مختلف الرياضات.

وقاد تريم جالطة سراي للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (مسابقة الدوري الأوروبي حاليا) موسم 1999 / 2000، كما قاده للفوز بخمسة ألقاب في كأس السوبر التركي، حيث تولى تدريب الفريق 4 مرات منفصلة.

ونال تريم، صاحب المسيرة التدريبية الحافلة بالإنجازات، لقب «الإمبراطور تريم» بسبب شخصيته الصارمة الحازمة.

كما سبق وأن درب فيورنتينا الإيطالي في موسم 2000 / 2001.