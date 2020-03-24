شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجتمع بكارتيرون لحسم مصير ثلاثي الزمالك المعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور رئيس النادي اجتماعا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتحديد مصير الثلاثي المعار أحمد رفعت ورزاق سيسيه الي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار الي سموحة، سواء بالابقاء عليهم مع الزمالك في الموسم المقبل او تسويقهم، خاصة ان الثلاثي تمت اعارتهم قبل التعاقد مع كارتيرون لتولي إدارة الفريق فنياً، وسيتم خلال الجلسة بحث كلف التدعيمات للموسم الجديد والراحلين حتي يتمكن الزمالك من تسويقهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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من ناحية أخرى اشترط الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع مهاجم سوبر اجنبي للفريق في الموسم المقبل، حال رغبة إدارة النادي في بيع الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الحالي والعائد من إعارة لفريق الوداد المغربي في يناير الماضي، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان إدارة النادي ترغب في تسويق كاسونجو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه كارتيرون ولكنه اشترط ان يتم التعاقد مع مهاجم سوبر مميز أجنبي لتدعيم الهجوم خاصة انه في حالة الموافقة علي رحيل كاسونجو وكذلك رحيل عمر السعيد فان الزمالك سيضم بين صفوفه مهاجم واحد صريح وهو مصطفي محمد .

من ناحية اخري وافق مرتضى منصور على زيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، ومن المقرر أن يتقاضى أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيلتقى الفريق خلاله مع الرجاء المغربى فى شهر مايو المقبل، وذلك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة.